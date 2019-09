KoHa Sint-Jozef krijgt vijf nieuwe klaslokalen na stijgend aantal leerlingen Koen Baten

05 september 2019

11u37 2 Hamme KoHa Sint-Jozef aan de Jagerstraat in Hamme krijgt vijf nieuwe klaslokalen bijgebouwd. De school telt dit jaar 428 leerlingen, en de klaslokalen zitten overvol. Achteraan de school is er in de hoogte nog ruimte om bij te bouwen en komen dus vijf nieuwe klassen. Binnen enkele weken zou gestart worden met het project. “Het is een broodnodige investering voor onze school om het leerlingenaantal te kunnen bijhouden”, zegt directeur Joost Onghena.

De plannen voor de nieuwe klaslokalen zijn er al een hele tijd. De school groeit elk jaar opnieuw, maar de klaslokalen zitten intussen overvol. “Hierdoor komt de huidige infrastructuur sterk onder druk te staan en zitten de klassen echt wel vol nu", klinkt het. “Ruim drie jaar geleden is mijn voorganger begonnen met de plannen voor de school om nieuwe klaslokalen te bouwen. Ik heb de plannen verfijnd en afgewerkt", klinkt het. Begin vorig jaar was het dossier volledig afgerond. Enkele maanden geleden werd een aannemer gezocht die de werken zal uitvoeren.

Van de vijf nieuwe klassen komen er twee nieuwe praktijklokalen. “Voor onze opleidingen voeding verzorging en sociale technische wetenschappen voorzien we enkele grote praktijklokalen. Onder andere voor de lessen integrale opdrachten gebruiken we veel expressie en hebben we wel wat ruimte nodig. Alles zal natuurlijk ingericht worden volgens het leerplan", aldus de directeur. Naast de twee praktijklokalen komt er ook een ICT lokaal. De andere twee lokalen zijn gewone klassen.

De nieuwe lokalen komen achteraan de school. “Daar is nu enkel een gelijkvloers en kunnen we nog in de hoogte bouwen", zegt Joost. “Er zal ook een trapzaal aangebouwd worden en we voorzien een verbinding met het andere gebouw zodat we aan elkaar sluiten.”

De ingrijpende werken aan de school zullen ook wel wat hinder met zich meebrengen. “De lokalen op het gelijkvloers zijn door de werken niet bruikbaar omwille van de veiligheid. We zullen dus met een aantal leerlingen wel moeten verhuizen naar andere scholen en ons tijdelijk behelpen", klinkt het. “We hebben al afspraken met KoHa Sint-Pieter en Heilig Hart, maar ook met de academie, die zelf tijdelijk verhuisd is, hebben we een overeenkomst kunnen sluiten. Het enige wat we nog zoeken is een keukenlokaal.”

De werken aan de school zullen het nodige stof doen opwaaien, maar het gaat om een broodnodige investering. De school zorgt voor 40 % van de investering, de rest komt van subsidies. “De aannemer zou nog dit najaar starten met de bouw van de klaslokalen. We hopen dan in 2020 onze intrek te kunnen nemen in onze vernieuwde school", besluit Onghena.