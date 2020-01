KOHA Sint-Jozef beschikt voortaanover eigen AED-toestel Koen Baten

22 januari 2020

10u47 0 Hamme KOHA Sint-Jozef, in de Jagerstraat, beschikt voortaan over een eigen AED-toestel. Het toestel werd dinsdag officieel in gebruik genomen en kan levens redden op de school, maar ook daarbuiten.

Goedele Puttemans van de school was één van de initiatiefnemers om een AED-toestel te laten plaatsen. De school kreeg dan een mailtje van de vzw heartsavers met de melding dat ze via sponsoring zo’n toestel konden verkrijgen. “Wij hebben een opleiding EHBO gevolgd hier op school dus weten hoe het toestel werkt, daarom is het zeker handig dat we het hier kunnen gebruiken”, klinkt het. “De overlevingskans is veel groter, en dat is toch het allerbelangrijkste.”

Het toestel werd geplaatst aan de school, maar ook iedereen van buiten de school kan er gebruik van maken. “Er wordt hier gebouwd voor de toekomst en er zullen heel wat mensen hier passeren. Ook voor hen kan het toestel zeker een meerwaarde zijn”, aldus directeur Joost Onghena.