KOHA in Hamme voorlopig nog niet ongerust over coronavirus Koen Baten

02 maart 2020

14u45 0 Hamme De scholengroep KOHA in Hamme is op dit moment nog niet ongerust over het coronavirus. Zij nemen uiteraard ook de opgelegde maatregelen ter harte en geven tips voor de hygiëne, maar denken voorlopig niet aan sluiten. “We houden wel een extra raad van bestuur”, zegt voorzitter Geert Van Avermaet.

Nu de krokusvakantie gedaan is, komen heel wat leerlingen terug naar school na een vakantie. Met het coronavirus dat de wereld rond gaat, zijn er heel wat vragen en aandachtspunten, ook voor de scholen. “Wij volgen de maatregelen die zijn opgelegd, maar we gaan de school zeker niet sluiten”, aldus Van Avermaet. “We willen ook absoluut geen paniek creëren. Alles gaat gewoon door zoals normaal, alleen met de nodige aandacht voor het virus”, klinkt het.

De voorzitter van de scholengroep laat ook weten dat er op dit moment nog geen enkele leerling symptonen vertoont of besmet is. “Als dit wel het geval is zullen we op de juiste manier handelen. We houden ook nog een vergadering om de problematiek te bespreken”, besluit Van Avermaet.