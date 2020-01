KOHA houdt nieuwjaarsreceptie Koen Baten

16 januari 2020

16u09 0 Hamme In zaal Den Bond in Hamme heeft het Katholiek Onderwijs in Hamme een nieuwjaarsreceptie gehouden voor alle huidige en voormalige personeelsleden.

De voorzitter van de scholengroep Geert Van Avermaet speechte er ook op de receptie en keek vooral naar de toekomst van de scholengroep. “We willen er alles aan doen om onze scholen goed uit te rusten, maar ook voor kwaliteitsvol en innoverend onderwijs te gaan", klinkt het. “Binnenkort wordt de nieuwbouw van Sint-Jozef ingehuldigd, krijgen we een renovatie voor De Vijfsprong, is er het masterplan voor Zogge en ook de sporthal in de Heilige Familie zal aangepakt worden", klinkt het. “We willen blijven onze scholen breder maken in de toekomst.”