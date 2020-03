Kobe (14), Kato (15) en Jolien(20) zorgen voor hartverwarmende steun en maken briefjes met steunende boodschappen die ze op voordeur kleven Koen Baten

17 maart 2020

09u38 9 Hamme De mensen een hart onder de riem steken, dat is de bedoeling van Kobe Moyens, Kato Moyens en Jolien Merckx. Beide zussen en hun broer begonnen gisteren met hun actie om de bewoners in Hamme een hart onder de riem te steken in deze tijden van corona. Ze schrijven warme boodschappen op kaartjes en delen deze dan uit of hangen die op in het straatbeeld. “Met dit klein gebaar kunnen we toch heel wat mensen steunen", klinkt het.

Alle drie begonnen ze gisteren na te denken over wat ze konden doen om de verveling een beetje tegen te gaan. “Wij zitten nu ook gewoon thuis en moeten hier aan wennen”, vertelt Kato Moyens die met het idee af kwam. “Ik vroeg aan mijn mama wat we konden doen om de mensen te steunen. Samen met haar ben ik dan kaartjes beginnen knippen in de vorm van een hartje", klinkt het.

Kato kreeg al direct hulp van haar zus Jolien en haar broer Kobe. “We hebben samen meer dan 50 kaartjes gemaakt gisteren met verschillende boodschappen op. Zowel in de voormiddag als namiddag zijn we deze dan gaan uitdelen", zegt Kato. Onder meer aan het Tweebruggenplein en de Noordstraat werden de briefjes met de boodschappen uitgedeeld.

Op de kaartjes staan boodschappen zoals ‘hou de moed er in’ en ‘laat een kaarsje branden’. Ook de boodschap dans verder door het leven en je bent een fantastisch persoon staan er op geschreven. “Naast dat we de briefjes zijn gaan uitdelen bij willekeurig mensen hebben we er ook enkele op een bushokje gekleefd en in de frituur opgehangen", klinkt het. “Wij vinden het leuk dat we op deze manier de mensen een hart onder de riem kunnen steken. Dit is vandaag zo belangrijk en dat mogen we niet vergeten." De briefjes worden ook opgehangen aan verschillende voordeuren.

Alle drie zullen ze vandaag opnieuw kaartjes maken met de boodschappen op en deze verder blijven verdelen in de straten van Hamme. “Het is leuk om te doen en wij hopen alleszins dat we nog een tijdje deze kaartjes kunnen maken en zo een steun zijn voor de bewoners die binnen moeten blijven”, klinkt het. De Hammenaren moeten dus zeker niet schrikken als ze een boodschap op hun deur vinden