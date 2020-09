KLJ Hamme wil startweekend knallend inzetten Koen Baten

06 september 2020

12u37 1 Hamme De KLJ in Hamme zit momenteel in de laatste voorbereidingen voor hun startweekend in oktober. Tijdens dat weekend willen ze de start van het nieuwe werkjaar stevig inzetten. Het jaarthema dit jaar is ‘laat het knallen’ en dat wil de lokale afdeling dus ook doen.

Het startweekend gaat door vanaf vrijdag 2 oktober van 20 uur tot 22 uur voor de +16 jarigen. Op zondag 4 oktober worden de -10 en -16 jarigen ontvangen op de terreinen in Hamme. “De bedoeling van die dag is om iedereen te laten proeven van wat onze jeugdbeweging in houdt", zegt Andy Olieslaeger.

Er zijn leuke activiteiten voorzien tijdens het weekend om de kinderen kennis te laten maken. Na de activiteit op zondag kunnen de ouders hun kinderen inschrijven vanaf 17 uur. “Ze kunnen dan ook met al hun vragen bij ons terecht", klinkt het.

Gezien de huidige maatregelen vraagt de jeugdvereniging wel om een mondmasker te dragen wanneer de kinderen afgezet worden op de activiteit. Ook voor de +16 jarigen is het verplicht om een mondmasker te dragen die dag. “De leiding is alvast erg gemotiveerd om het nieuwe werkjaar in te vliegen. We zullen er bovendien ook alles aan doen om hun startdag zo veilig mogelijk te doen verlopen door zich aan de meest recente maatregelen mbt COVID-19 te houden.”

Het startweekend gaat door in de Zilverberkstraat 1 op de terreinen van de KLJ. Voor verdere vragen kan je altijd terecht op bestuur@kljhamme.be