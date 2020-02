Kinderraad ontwerpt eigen affiche voor carnaval Koen Baten

12 februari 2020

17u52 1 Hamme De kinderraad in Hamme heeft woensdagmiddag trots hun eigen affiche voorgesteld die ze maakten voor het kindercarnaval dit jaar.

De affiche werd voorgesteld in het bijzijn van de schepen van Jeugd Lotte Peeters. Tijdens de vorige kinderraad werd gekozen om in het thema van ‘funhouse’ te werken. Dat komt ook duidelijk naar voor in de affiche met een leuke emoji. Het kindercarnaval gaat door op zaterdag 21 maart vanaf 14 uur. Daar worden ook de best verklede kinderen beloond door de kinderraad. Zij krijgen ook een bezoekje van prinses Ananas, die recent verkozen werd als Prins Carnaval van Hamme.