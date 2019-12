Kinderen spelen hele namiddag voorstellingen voor goede doel Koen Baten

01 december 2019

19u44 0 Hamme Bijna honderd kinderen hebben vandaag verschillende toneelstukken gespeeld in Jeugdhuis Den Appel in Hamme. Het zijn leerlingen van de woordafdeling van de academie in Hamme die de voorstellingen brachten. De opbrengst er van gaat naar het goede doel ‘saying goodbye’.

Het goede doel waar de academie voor heeft gekozen zet zich in voor jongeren en kinderen die hun ouders verloren hebben. “Zij kunnen hier dan steun bij zoeken. Enkele van onze leerlingen hebben jammer genoeg al beroep moeten doen op deze organisatie, daarom leek het ons evident om hier voor te kiezen. Dit ligt ons zeer nauw aan het hart", zegt Nele Snoeck.

De namiddag kon op heel wat bezoekers rekenen die het goede doel kwamen steunen. “Wij hopen oprecht dat mooie initiatieven zoals deze, die gedragen worden door de jongeren en de kinderen in de kijker kunnen gezet worden", klinkt het.

Naast de optredens was er ook de mogelijkheid om films te kijken, te genieten van verschillende muziekoptredens en een drankje en een hapje. “Wij hopen dat we hun warmte van dit goede doel als een warm deken rond ons kunnen slaan wanneer we het nodig hebben en dat we hen ook kunnen steunen", besluit Snoeck.