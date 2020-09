Kinderen mogen zelf jeugdmascotte voor gemeente ontwerpen aan de hand van tekening Koen Baten

23 september 2020

15u31 4 Hamme De gemeente Hamme wil de communicatie naar kinderen toe anders aanpakken. Ze willen duidelijker en meer herkenbaar communiceren en willen werk maken van een nieuwe jeugdmascotte. Om die te kunnen kiezen, heeft de gemeente een wedstrijd opgestart. Kinderen tussen 6 en 12 jaar mogen zelf een tekening maken met een mascotte en deze inleveren tot 31 oktober. “Met deze mascotte willen we communicatie op maat van kinderen en jongeren maken”, aldus schepen van Jeugd Lotte Peeters (N-VA).

Het gemeentebestuur had in de beleidsnota al aangekondigd dat ze werk zouden maken van een betere communicatie voor kinderen en jongeren. “De mascotte is de eerste stap in dit proces, en daarom willen we de kinderen er zelf over laten beslissen”, zegt Lotte Peeters.

Ze doen dit aan de hand van een tekenwedstrijd voor jongeren tussen zes en twaalf jaar. Zij mogen zelf een jeugdmascotte ontwerpen. Uit alle inzendingen zal er een mascotte gekozen worden en deze zal dan op verschillende plaatsen te zien zijn in de gemeente en de spreekbuis worden voor alles wat voor de jeugd belangrijk is. “We vragen ook een motivatie bij de tekening over het ontwerp van de mascotte”, klinkt het.

De schepen vindt het zeer belangrijk dat de kinderen zelf kunnen deelnemen aan deze keuze. “Participatie is hierin zeer belangrijk om te zien wat de kinderen zelf graag willen als mascotte”, aldus Peeters. “Ik ben zeer benieuwd naar de inzendingen.”

De tekeningen mogen binnengebracht worden op het Kaaiplein in Hamme bij JC Den Appel op de eerste verdieping bij de jeugddienst of mogen gedropt worden in de brievenbus. De tekeningen kunnen ook afgegeven worden op het administratief centrum of via de school. Ook digitaal kan de tekening verzonden worden via jeugd@hamme.be.