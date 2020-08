Kermissen krijgen groen licht in Hamme, ook supporters bij sportwedstrijden opnieuw toegelaten Koen Baten

27 augustus 2020

14u51 3 Hamme Goed nieuws voor de gemeente Hamme. Het college van burgemeester en schepenen heeft samen met de veiligheidscel beslist om de maatregelen te versoepelen op het grondgebied. De cijfers van het aantal besmettingen in de gemeente krijgen een positieve evolutie, waardoor de mogelijkheid er is om terug kermissen te organiseren.

De verplichting om een mondmasker bij zich te hebben, blijft wel gelden voor iedereen ouder dan 12 jaar. Goed nieuws is er voor de kermis en de sportclubs. Vanaf 1 september is de kermis opnieuw toegelaten in Hamme, maar wel volgens de coronaregels. “Op een veilige afstand en de capaciteit van de bezoekers is beperkt tot 200. Een mondmasker dragen, blijft hier wel verplicht”, klinkt het. Randactiviteiten zoals jaarmarkt zullen echter nog niet plaatsvinden.

Ook goed nieuws voor de sportclubs. Zij mogen, uiteraard ook volgens de geldende regels, opnieuw supporters toelaten. De groepskleedkamers en douches blijven wel gesloten en de clubs staan zelf in voor de controle van de maatregelen.

Ook goed nieuws is er op cultureel vlak. Vanaf september mogen ook deze activiteiten stilaan terug opstarten. “Dit mag enkel in een bestaande infrastructuur die gebruikelijk dienst doet voor dit soort activiteiten”, klinkt het. “Het publiek mag alleen zitten en de capaciteit wordt bepaald volgens de grote van de zaal. Per vier vierkante meter mag er één persoon zitten.” Reservatie is altijd verplicht en ook registratie zal verplicht worden.

Iedere activiteit die niet zittend kan doorgaan, moet toestemming vragen aan de veiligheidscel, waarna er overleg zal plaatsvinden. Wie deze procedure wil doorlopen, moet hiervoor een aanvraag doen bij de veiligheidscel. Via de website van de gemeente Hamme kan je de nodige formulieren aanvragen en dan zal het besproken worden met de veiligheidscel na een plaatsbezoek.