Exclusief voor abonnees Karine (61) zwaait kleuters uit tijdens pakkend afscheid op school: “Speciaal afscheidsjaar, maar deze verrassing doet deugd“ Koen Baten

30 juni 2020

12u49 5 Moerzeke Karine Claus (61) uit Moerzeke staat vandaag voor de allerlaatste keer voor de klas in De Vijfsprong in Moerzeke. Na een lange carrière in het onderwijs verrasten de directie, leerkrachten en leerlingen haar met een pakkend afscheid en een erehaag voor de school. Karine was zeer emotioneel bij dit pakkend afscheid. “Ik ben dankbaar voor al de jaren dat ik op deze fantastische school mocht lesgeven", aldus Karine.



De school had nietsvermoedend heel wat gepland voor Karine. Directrice Kathleen D’Hollander wou een mooi afscheid voorzien voor de leerkracht. “Omdat we door corona geen les meer konden geven en geen groot afscheidsfeest konden organiseren besloten we om het anders aan te pakken", zegt Kathleen. Kort voor de start van de laatste schooldag ging de directrice samen met twee leerkrachten Karine thuis gaan halen met de bakfiets en de nodige toeters en bellen. Onder politiebegeleiding werd ze dan naar school gebracht waar haar nog een verrassing stond te wachten.

