Exclusief voor abonnees Juf Martina (61) neemt na 41 jaar afscheid van KoHa De Vijfsprong: “Zal mijn biekes zo hard missen” Koen Baten

30 september 2020

12u14 0 Moerzeke Martina De Bruyne (61) heeft 41 jaar lang met hart en ziel voor de klas gestaan op KoHa De Vijfsprong in Moerzeke. Al die jaren gaf ze les aan de bijenklas, maar nu gaat ze met pensioen. De school en de directie wilden deze dag niet zomaar voorbij laten gaan en gingen haar thuis ophalen met een golfkarretje om haar te verrassen. “Martina was een collega uit de duizend en we zullen haar missen”, klinkt het.

Rond 8.30 uur vanmorgen stond de directrice aan de woning van Martina in Moerzeke, met een golfkarretje met daarin een leerkracht verkleed als imker. “Martina gaf altijd les aan het bijenklasje, dus we hebben besloten om in dit thema ook haar afscheid te vieren”, vertelt directrice Kathleen D’Hollander. Nadat ze thuis werd opgehaald, reden ze met haar etot aan de school, waar alle leerlingen en leerkrachten verkleed waren als bijtjes en haar met vlaggen in de straat stonden op te wachten.

