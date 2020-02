Jongste gemeenteraadslid Groen Hamme wordt vervangen Koen Baten

19 februari 2020

11u00 2 Hamme Gülcan Unan (Groen Hamme) kondigde vorige gemeenteraad aan dat ze ontslag zou nemen uit de gemeenteraad. De 26-jarige werd bij de verkiezingen verkozen om te zetelen, maar een verhuis naar Lochristi samen met haar partner dwong haar tot een afscheid.

Met haar 26 jaar was ze één van de jongste gemeenteraadsleden, maar nu neemt ze dus afscheid. “En dat doe ik met een dubbel gevoel”, aldus Gülcan. “Ik heb hier heel graag gewoond en vond de gemeenteraad ook enorm leerrijk, maar door mijn verhuis moet ik mijn ontslag indienen.” De politica wil ook iedereen bedanken die op haar gestemd heeft. “Ik heb veel fijne mensen leren kennen en dat zal ik niet vergeten."

De fakkel wordt nu doorgegeven aan de 36-jarige Gilles Verbeke. Hij legt woensdagavond de eed af als nieuwe gemeenteraadslid. “Het is voor mij een eer om dit mandaat te mogen opnemen. Ik vind het belangrijk dat het algemeen belang primeert boven het individuele en dat de regels gerespecteerd worden”, aldus Verbeke. “Ik ga hier mee over waken en reik dan ook de hand uit naar het huidige bestuur om mee te helpen waar het kan", klinkt het. Gilles, die lid was van het Bijzonder comité van de Sociale Dienst, staat daar zijn post af aan Patrick Sillis.