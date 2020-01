Jongerenvereniging ontwerpt escapespel om kinderen tussen 8 en 12 met paniek te laten omgaan Koen Baten

17 januari 2020

15u44 0 Hamme JOETZ VZW heeft samen met escape the boxes een escapespel ontwikkeld voor jongeren om te leren omgaan met paniek in hun leven. Het spel werd vandaag voorgesteld in de GO! Sportbasisschool in Hamme voor de leerlingen. “Uit een onderzoek bleek dat jongeren in de leeftijd van 8 op 12 al heel wat kunnen piekeren, dit spel moet helpen om hen om te gaan met deze paniek", zegt Kim Rousseau van Joetz.

Het spel werd deze ochtend voor de eerste keer voorgesteld in Oost-Vlaanderen. Dit gebeurde in de school en de leerlingen reageerden erg enthousiast. De VZW JOETZ houdt zich de laatste jaren al langer bezig met jeugdwerkorganisaties en gezondheidsprojecten. “Vorig jaar hebben we gewerkt op stress, dit jaar wilden we iets doen rond paniek bij jongeren", zegt Kim. “We hebben bij 400 jongeren een onderzoek gedaan, en daaruit bleek dat 9 op de 10 jongeren te kampen krijgen met paniek", klinkt het.

De vereniging wil de jongeren hier bij helpen door escapespel gemaakt. Hiermee willen ze heel de scholen in Vlaanderen rondtrekken. “We willen het via dit spel bespreekbaar maken voor de leerlingen", klinkt het. In het escapespel zit een verwijzing naar Awel, de telefoon waar jongeren naar kunnen bellen als ze een gesprek willen. “Er zitten ook nog heel wat andere tips en tools in om de jongeren te helpen praten over waar ze mee kampen", besluit Kim.