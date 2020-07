Jonge bestuurder knalt aan hoge snelheid op voorligger aan keukens van Moerzeke: rijbewijs meteen ingetrokken Koen Baten

20 juli 2020

19u52 0 Hamme Op de N41 aan Keukens van Moerzeke is deze avond een jonge bestuurder met zijn BMW ingereden op een voorligger die stond te wachten aan het kruispunt. De chauffeur was vermoedelijk afgeleid en zag het voertuig veel te laat. Hij liet nog een remspoor achter van ruim 40 meter maar kwam toch nog hard in aanrijding met zijn voorligger.



Het ongeval gebeurde omstreeks 18.30 uur deze avond. Een bestuurder van een Renault stond te wachten aan het kruispunt met keukens van Moerzeke om af te slaan toen hij plots aan hoge snelheid achteraan werd aangereden. Bij het ongeval vielen twee gewonden, waaronder de bestuurder van de BMW. Ze werden beiden overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere verzorging.

De klap was enorm. Beide voertuigen liepen zware schade op en zijn rijp voor de schroothoop. Mogelijk had de bestuurder die het ongeval veroorzaakte zijn voorligger niet gezien. Om de aanrijding alsnog te vermijden ging hij vol in de remmen. Vermoedelijk lag de snelheid van de bestuurder veel te hoog. De politie heeft ook zijn rijbewijs meteen ingetrokken.

Door het ongeval was een rijstrook een tijdlang afgesloten en was er beurtelings verkeer. De rijbaan werd gereinigd door de brandweer.