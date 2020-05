Jonathan (28) fietst zaterdag 250 kilometer voor kom op tegen kanker Koen Baten

20 mei 2020

17u18 3 Hamme Jonathan Vijt uit Moerzeke steunt zaterdag het goede doel door 250 kilometer te fietsen voor de actie van kom op tegen kanker. Hij zamelt geld in en wil hiermee een hart onder de riem steken voor het goede doel nu de fietstocht van 1000 kilometer afgelast werd door corona. “Op dit moment hebben we al meer dan 1.000 euro ingezameld", vertelt Jonathan.

Het idee bij Jonathan groeide eigenlijk nadat hij in een krant las dat er miljoenen verlies zouden zijn voor de organisatie omdat de fietstocht niet door kan gaan. “Op deze manier zou er een pak minder geld ingezameld worden, maar er was blijkbaar een alternatief waar ik niet aan moest twijfelen om aan deel te nemen", zegt Jonathan. “Ik fiets bijzonder graag, het is ook mijn hobby en het is nu de ideale manier om iets te doen voor het goede doel.”

Samen met Nele Vernimmen startte hij een heel project op om geld in te zamelen voor deze fietstocht. “Er zijn verschillende mogelijkheden om ons te steunen", vertelt Jonathan. “Dit kan via een vrije bijdrage op een rekeningnummer met vermelding van het emailadres en KOTK250", klinkt het. Bedrijven kunnen Jonathan ook nog sponsoren en mogen hem mailen voor een fiscale fiche te verkrijgen.

Jonathan maakte een mogelijke fietsroute naar de Vlaamse Ardennen, Overijse Lommel en Brugge. Op de Facebookpagina sport en gezondheidscoach kan je kiezen welke route hij moet rijden via een poll.

“Intussen staat de teller van het ingezamelde bedrag al op 1.400 euro, waar ik heel dankbaar voor ben. Steunen kan nog steeds en na de fietstocht zullen we het ingezamelde bedrag volledig bekend maken via mijn pagina", aldus Jonathan. Wie wil sponsoren kan dit via rekeningnummer BE27 7785 9305 9873.