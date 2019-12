Jeugdhuis organiseert Koudste barbecue voor goede doel Koen Baten

19u46 0 Hamme Jeugdhuis ‘t Klokhuis in Hamme organiseert zondagavond de koudste barbecue voor de warmste week. Vorig jaar organiseerden ze ook al enkele kleine acties ten voordele van het centrum ter preventie van zelfdoding. Dit goede doel werd gekozen na dat vorig jaar een goede vriend van het jeugdhuis overleed na zelfdoding.

Vorig jaar haalde het jeugdhuis 700 euro binnen voor het goede doel. “Het enthousiasme was groot om dit jaar een groter initiatief op poten te zetten”, zegt Caitlin De Ferrere, lid van jeugdhuis. “We wilden dit absoluut doen voor Marijn en alle anderen die we verloren hebben, en hun families. Het resultaat is een winterbarbecue met een heel wat randanimatie geworden, op zondag 22 december.”

Er kwamen honderd eters afgezakt naar het eetfestijn. Er was ook een funny photobooth voorzien. De hele opbrengst van de avond gaat integraal naar het centrum ter preventie van zelfdoding. Op 24 december zal het geld overhandigd worden in Kortrijk.