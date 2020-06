Jeugddienst stopt ‘doe-boekjes' in brievenbussen om kinderen leuke activiteiten te geven tijdens de zomer Koen Baten

24 juni 2020

16u54 0 Hamme De jeugddienst van Hamme heeft vandaag ‘doe-boekjes' uitgedeeld in de gemeente. Dit om de kinderen tussen 6 en 12 jaar die dit jaar niet op reis gaan door corona wat activiteiten te geven deze zomer. “Op deze manier spelen we in op de omstandigheden en kunnen we toch nog iets aanbieden", zegt Lotte Peeters.

Het initiatief kwam van de gemeente die wilde anticiperen op het grote aantal kinderen dat deze zomer noodgedwongen moet thuisblijven. “We tekenden daarom met de jeugddienst in op een groepsaankoop voor de doe-boekjes dat op maat van de gemeente gecreëerd werd", vertelt Lotte Peeters. De boekjes werden verdeeld in de lagere scholen vandaag zodat ze toch nog plezier kunnen hebben deze zomer. “In het boekje staan spelletjes en tips om de vakantie te vullen. De kinderen kunnen ook een dagboek bijhouden van hun zomer", klinkt het.

Helemaal achteraan staat er ook een brief die ze kunnen schrijven naar de burgemeester of de schepen van jeugd waarbij ze aanbevelingen kunnen doen om de gemeente nog kindvriendelijker te maken. “Dit mogen ze indienen in de brievenbus van het jeugdcentrum Den Appel. Ik kijk er alvast naar uit en hoop dat we het alleen nog maar beter kunnen maken voor onze jeugd", besluit Peeters.