Jeugddienst biedt nu ook activiteiten aan voor baby’s en peuters Koen Baten

24 februari 2020

12u30 0 Hamme De jeugddienst van Hamme komt dit jaar met een nieuw initiatief in hun activiteitenkalender. Vanaf april bieden ze ook activiteiten aan voor baby’s en peuters. Ze doen dit aan de hand van workshops in april.

“Via de workshops voor ouder en kind willen we er voor zorgen dat de ouders en hun kinderen bewust tijd nemen voor elkaar”, aldus schepen van jeugd Lotte Peeters. De workshops zijn vooral gericht op aandacht hebben voor elkaar. Het is de ideale manier voor jonge kinderen om op een veilige en vertrouwde manier op ontdekking te gaan. “Voor deze workshops doen we beroep op professionals die de nodige ervaring hebben en deze kennis expertise en toewijding kunnen delen", klinkt het.

In totaal zijn er drie workshops gepland. Het gaat dan om Babymassage door Praktijk in Beweging. Knuffelturnen door Danskreatie vzw en Peuter- en kleuterdans. De workshops gaan respectievelijk door op 11 april en 18 april. De laatste twee zijn op dezelfde dag en starten om 9.30 uur en 10.15 uur. De eerste workshop start ook om 9.30 uur. De leeftijdscategorie gaat van zes weken tot het eerste kleuterklasje. De activiteiten gaan door in jeugdcentrum Den Appel. Vanaf 7 maart kan je je inschrijven online voor de workshops. De plaatsen zijn beperkt en inschrijven gebeurt via www.hamme.be. en dan klik je op de knop ‘webshop’.