Inwoners kunnen deelnemen aan groot dictee Koen Baten

27 november 2019

12u35 0 Hamme Het Groot Dictee der Nederlandse Taal is door iedereen wel bekend. Jaar en dag werd het op televisie uitgezonden. Het dictee werd nu in een nieuw jasje gestoken en gaat verder onder de noemer ‘Groot Dictee Heruitgevonden'. Dit jaar kan iedereen uit Hamme, Berlare en Zele deelnemen in de bibliotheek van Zele.

Het klassieke dictee wordt in de nieuwe versie afgewisseld met een taalspel die zorgt voor uitdagingen en plezier voor mensen van alle leeftijden. Dit jaar gaat het dictee door in de bibliotheek in Zele op 6 december van 19.30 uur tot 22.00 uur.

Annika Cannaerts uit Borgerhout schreef de tekst die dan zal voorgelezen worden. Het eerste deel is het klassieke dictee, daarna worden er woorden geprojecteerd en moeten de deelnemers de juiste spelling aanduiden in meerkeuze. Met die letters van de meerkeuze moet je nadien zo een lang mogelijk woord vormen. De beste speller als de bedenker van het langste woord gaan naar huis met een mooie pen.

De winnaars van alle bibliotheken nemen het nadien ook nog eens tegen elkaar op in De Schrijfwijzen op 18 januari 2020. De winnaar van die wedstrijd krijgt een exclusieve Belgische designpen. Inschrijven kan je in de bibliotheken van Hamme in Achterthof, in Zele op de Lokerenbaan en in Berlare op het Dorp.