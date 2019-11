Instituut voor Natuur en Bosonderzoek vangt Siberische steur van 1,24 meter lang Koen Baten

13 november 2019

17u29 2 Hamme Het Instituut voor Natuur- en bosonderzoek (INBO) heeft woensdagochtend in een arm van de Zeeschelde in Moerzeke een unieke vangst gedaan. In een fuik troffen ze een Siberische steur aan van 1,24 meter lang aan. Het dier woog maar liefst 14,54 kilogram.

Een opmerkelijke vondst was het in de arm van de Zeeschalde in Moerzeke. Steuren leven normaal niet meer in de Zeeschelde, maar toch werd dit exemplaar er aangetroffen. Heel even dachten de mensen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek dat de iconische Atlantische steur na 100 jaar terug van weggeweest was, maar na onderzoek bleek het om een Siberische steur te gaan, die grote proporties heeft aangenomen.

Het dier is daar vermoedelijk terechtgekomen nadat iemand het illegaal heeft vrijgelaten. Het INBO deed na het korte onderzoek hetzelfde en liet het dier verder rondzwemmen in de vrije natuur. Ze waren alleszins enorm onder de indruk van de vangst.