Informatiebeurs voor ouders die kinderen voor het eerst naar school sturen Koen Baten

05 februari 2020

10u16 0 Hamme Zaterdag 8 februari organiseert elke Hamse basisschool een open klasdag. De bedoeling is om zo ouders hun kinderen te laten inschrijven die voor het eerst naar school zullen gaan. Dit gebeurt via een aanmeldingstool die voor iedereen gelijk is.

De inschrijving in de scholen gaat ook gepaard met een informatiebeurs voor ouders die hun kinderen voor het eerst naar school sturen. Dit brengt vaak heel wat vragen met zich mee, en daar willen de scholen graag een antwoord opgeven. Er wordt onder meer informatie gegeven over de opvang op school, uitleg over de schoolfactuur, hoe ze zich veilig in het verkeer kunnen begeven en nog vele andere zaken.

De bezoekers van de beurs krijgen verschillende gadgets en informatiebrochures mee naar huis die ze kunnen inkijken. De kinderen geboren in 2018 krijgen ook een rugzakje mee vol met informatie en een vertelplaat. Er is ook randanimatie voorzien en er zullen pannenkoeken gemaakt worden. De beurs gaat door op zaterdag 8 februari van 9 tot 13 uur in AC Nieuwstraat (Nieuwstraat 11 - ingang via ‘t Peperholleken). Parkeren kan gratis in de ondergrondse parking Nieuwstraat.