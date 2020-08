Inbrekers laten ravage achter in woning en gaan aan de haal met elektronica Koen Baten

01 augustus 2020

10u56 0 Hamme In de Neerstraat in Hamme hebben inbrekers gisterenavond toegeslagen in een woning. Drie verdachten drongen er binnen langs de achterkant van de woning en gingen er aan de haal met tal van elektronica. Een buurman merkte de daders op die in een Franse wagen zijn weggevlucht. De bewoners waren net thuis met de fiets vertrokken.

De feiten speelden zich af omstreeks 19.45 uur vrijdagavond. De bewoners waren net vertrokken voor een fietstocht toen een man aanbelde aan de woning, vermoedelijk om te zien of ze nog aanwezig waren. Daarna gingen vermoedelijke drie verdachten langs de zijkant van de woning naar de tuin. Daar slaagden ze er in een rolluik naar omhoog te schuiven, het muggengaas door te snijden en het raam open te duwen.

De hele woning werd doorzocht en er werd een grote wanorde achtergelaten. Er werden verschillende elektronische toestellen gestolen. Het gaat om 2 laptops, 2 camera’s en 2 tablets.

Na de inbraak gingen de daders weg via een ander deurraam op het gelijkvloers, waarna ze opnieuw langs de tuin wegliepen. Het was toen dat ze opgemerkt werden door een buurman die hen nog zag vertrekken in een donkergrijze of zwarte wagen met een Franse nummerplaat. De overbuur had ook gezien dat een van de verdachten ging aanbellen. Het zou gaan om een man rond de 40 jaar, een witte broek en grijze t-shirt met een kaal hoofd. De man had een donkerdere huidskleur en is vermoedelijk van vreemde origine. De vluchtwagen is mogelijks een Opel Meriva.

De politie werd meteen verwittigd en zij kwamen snel ter plaatse maar het voertuig kon niet meer aangetroffen worden. Alle BIN-netwerken in Hamme werden meteen geactiveerd om uit te kijken naar het voertuig. Mocht iemand het voertuig nog zien de komende dagen mogen ze altijd naar het nummer 101 bellen.