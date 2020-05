Inbraakpoging in supermarkt mislukt, daders op de vlucht Koen Baten

18 mei 2020

11u36 2 Hamme Onbekenden hebben zondagnamiddag proberen inbreken in de Carrefour in de Plezantstraat in Hamme.

Via de ingang aan het Achterthof probeerden de daders de dubbele elektrische schuifdeur open te wringen. De deur vertoont steeksporen bovenaan, mogelijks afkomstig van een koevoet. De winkel betreden lukte echter niet. De daders zijn weggelopen zonder buit.

De uitbaters kregen zondag een alarmmelding omstreeks 14.45 uur. De melding kwam van aan de kassa’s in de zaak, maar op de camera was er geen enkele beweging te zien. De feiten gebeurden vermoedelijk tussen zaterdagavond 19.15 uur en zondag 14.45 uur.

De politiezone Hamme/Waasmunster vraagt om aandachtig te zijn voor extra verdachte handelingen en vreemde personen of voertuigen die gezien worden in de buurt van de warenhuizen. Wie iets opmerkt, kan onmiddellijk naar de politie bellen via het nummer 101.