Exclusief voor abonnees In het spoor van de korte keten in regio Hamme: Familie Nobels runt bloeiende winkel met eigen gekweekte groenten Koen Baten

12 oktober 2020

10u47 2 Moerzeke Liefst één op de vijf Vlamingen kiest Liefst één op de vijf Vlamingen kiest sinds de coronacrisis vaker voor lokale producten. In deel 1 van een vijfdelige reeks rond de korte keten houden we halt bij ’t groentenhuisje van Eddy Nobels (58) en Sabina Pieters (52), een echt familiebedrijf. “Het zelf kweken en een goed product leveren aan onze klanten is het allerbelangrijkste”, vertelt Sabina.

Het is nu ongeveer zeven jaar geleden dat de familie Nobels begon met enkele aardappelen te verkopen op kleine schaal in de Kleinbroekstraat in Moerzeke. “Van aardappelen groeide dit al snel uit naar enkele groenten die we ook aanboden, maar alles bleef op kleine schaal toen”, klinkt het.

Het bedrijf is een echt familiebedrijf, met Eddy en Sabina momenteel aan het hoofd, maar ook de kinderen werken nu al met veel plezier mee in de zaak. Charlotte (23) en Glenn (27) steken ook graag hun handen uit de mouwen, en zorgen hoogstwaarschijnlijk ook meteen voor opvolging in het bedrijf. “Zelf onze oma en opa die beiden 86 jaar zijn helpen nog een maal per week mee in het bedrijf en doen het nog bijzonder graag”, vertelt dochter Charlotte. Daarnaast kan het bedrijf ook altijd rekenen op Jolien (19) en nemen ze soms ook jobstudenten aan als het te druk is.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen