Huurders zonnige woonst krijgen gratis verf en toebehoren voor kleine schilderwerken Koen Baten

25 maart 2020

10u18 0 Hamme Sociale woonmaatschappij De Zonnige Woonst uit Hamme voorziet gratis verf voor alle huurders die tijdens deze corona-periode in quarantaine enkele kleine schilderwerken willen uitvoeren. Het gaat dan vooral om buitenschrijnwerk en tuinhuizen die een likje verf nodig hebben. “Omdat iedereen thuis zit hebben heel wat mensen de tijd voor deze werken uit te voeren", zegt ondervoorzitter Koen Mettepenningen.

Het idee bij de sociale woonmaatschappij groeide nadat de quarantaine werd afgekondigd en er heel wat mensen nog naar een doe het zelfzaak gingen om verf te gaan kopen. Daarom willen ze hun huurders ook de mogelijkheid geven om gratis verf te bestellen bij hun en deze onderhoudswerken uit te voeren. “Het gaat dan vooral om een garagepoort, ramen en tuinhuizen", klinkt het. Het gaat om een vrijblijvend aanbod. “Het is belangrijk om in deze tijden in beweging te blijven, en met dit gebaar kunnen wij daar bij helpen."

Uiteraard blijft de zonnige woonst zelf ook instaan voor de grotere werken, maar dat is op dit moment niet nodig dus bieden ze deze kans aan. “Het straatbeeld kan er ook alleen maar beter door gaan uitzien, dus het is een win-win situatie", zegt Mettepenningen.

De huurders kunnen hun bestelling van verf en toebehoren doorgeven via het e-mailadres herstellingen@dezonnigewoonst.be, met vermelding van naam, adres en de werkzaamheden. De bestelling wordt aan de deur geleverd. Omwille van de corona-crisis is het kantoor van De Zonnige Woonst gesloten, maar via hun telefoonnummer 052-47.04.71 of e-mail info@dezonnigewoonst.be kan je hen wel bereiken.