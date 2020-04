Hulpdiensten applaudisseren voor woonzorgcentrum in Moerzeke Koen Baten

16 april 2020

17u38 13 Hamme Vanmiddag hebben alle hulpdiensten in Hamme een warm applaus gehouden voor het personeel en de bewoners van Sint-Jozef in Moerzeke. Het rusthuis is hard getroffen door het virus en heeft verschillende besmette bewoners. Met deze actie wilden ze het centrum een hard onder de riem steken.



Brandweer Hamme, politiezone Hamme/Waasmunster en de ambulancedienst van Hamme waren aanwezig om een oorverdovend applaus te geven voor alle zorgverleners in het rusthuis. Met sirenes kwamen ze opgereden op het woonzorgcentrum in een erehaag waarna ze uitstapten en applaudisseerden. Ook burgemeester Herman Vijt was aanwezig. Het eresaluut werd enthousiast onthaald door iedereen aanwezig en gaf de verplegers moed om weer verder te gaan. Iedereen was zichtbaar geraakt door deze warme actie van de collega-hulpverleners.