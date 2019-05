Hope4More neemt met zes teams deel aan 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker Koen Baten

23 mei 2019

11u05 2 Hamme Hope4Moreteam dit jaar voor de negende keer deel aan de 1.000 kilometer voor kom op tegen Kanker. Chris Ferket en Erik Westerlinck startten met het initiatief in 2011 en ook dit jaar nemen ze opnieuw deel.

In totaal nemen zes teams van Hope4More deel aan de 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker tijdens het Hemelvaartweekend. De inschrijving kostte per team 5.000 euro waardoor de lopers en fietsers samen 30.000 euro konden ophalen voor het goede doel. “Om geld in te zamelen organiseerden we verschillende evenementen op de Kerstmarkten, we hebben paaseitjes verkocht, een quiz georganiseerd enzovoort”, aldus Erik Westerlinck.

Daarnaast kon er ook gerekend worden op verschillende losse giften om aan het inschrijvingsgeld te komen. “Wij willen langs deze weg de kans grijpen om iedereen te bedanken die ons dit financieel duwtje in de rug heeft gegeven”, aldus Erik. “Het hoofddoel van ons is om bij te dragen aan de strijd tegen kanker. Vandaar ook onze naam Hope4More. Wij willen ons steentje hier toe bijdragen en hopen dat de ziekte kan bestreden worden.”

De tocht start op hemelvaart in Mechelen en komt daar ook opnieuw aan. “Wij hopen dat we heel wat supporters op de been kunnen krijgen om ons toe te juichen en aan te moedigen”, besluit Erik.