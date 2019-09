Hond Pirkko Belgisch Kampioen in gehoorzaamheid Koen Baten

12 september 2019

10u08 1 Hamme Hammenaar Georges Van Goethem is samen met zijn Mechelse herder Pirkko uitgeroepen tot Belgisch Kampioen gehoorzaamheid in Antwerpen. Op zondag 8 september was er in Lille het Belgisch kampioenschap, waarbij Georges met de beker naar huis mocht gaan. “Ik ben bijzonder fier op deze titel en wil iedereen bedanken die me steunde", aldus Georges.

Al bijna veertig jaar lang is Georges bezig met het trainen van honden. Exact 30 jaar geleden richtte hij hondenschool Raad en Daad op waar heel wat viervoeters trainen. Om te mogen deelnemen aan het kampioenschap moest Pirkko al bij de 40 beste honden ter wereld zitten. Deze plaats kon hij verzamelen met andere wedstrijden. “In dit klassement eindigde ik al op de eerste plaats en nu kon ik dit bekronen met de titel van België", klinkt het trots.

Georges is ook bijzonder fier dat hij met zijn club kampioen is kunnen worden. “Net nu we dertig jaar bestaan halen we deze titel binnen, dus is het zeker dubbel feest”, klinkt het. “Ik ben heel blij dat we dit jubileumjaar kunnen vieren met deze titel. De hondensport is niet zo bekend, maar het vergt heel wat inspanning om dit te kunnen behalen", besluit de Belgisch kampioen.