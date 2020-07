Hollandse Party voor tweede keer uitgesteld: organisatie hoopt op 7 mei feest te kunnen vieren Koen Baten

30 juli 2020

18u44 0 Hamme Organisator Kevin De Graef heeft voor de tweede keer dit jaar een uitstel moeten inplannen voor de Hollandse Party. In maart dit jaar had hij al maatregelen getroffen, maar toen kwam de lockdown en was er van een feest geen sprake meer. Hij stelde het daarom uit naar 5 september, maar de gemeente verbood vandaag elk evenement tot eind september. “Ik hoop volgend jaar toch de editie te laten kunnen doorgaan", zegt Kevin De Graef.

De organisator zit stilaan met de handen in het haar en hoopt dat hij zijn tweede editie van de Hollandse party alsnog kan organiseren. “Alle artiesten zijn al betaald in maart van dit jaar, dus het is stilaan een ramp aan het worden als de editie niet kan doorgaan", klinkt het.

Hij kan uiteraard begrip opbrengen voor de maatregelen, maar vindt het jammer dat hij weer moest uitstellen. “We hebben als nieuwe datum nu 7 mei van volgend jaar vastgelegd in de hoop dat het tegen dan kan. Alle gekochte tickets blijven geldig voor dan, dus iedereen die er al had is zeker nog welkom", klinkt het.