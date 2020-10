Exclusief voor abonnees Hobbykweker zorgt voor wereldprimeur en slaagt er in te kweken met ‘alligatorschildpad’: “Eieren zijn bijzonder moeilijk uit te broeden” Koen Baten

05 oktober 2020

11u00 2 Hamme Hobbykweker Peter Staljanssens uit Hamme heeft voor een wereldprimeur gezorgd. Hij is er na vier jaar in geslaagd te kweken met een ‘alligatorschildpad', afkomstig uit de Amerikaanse Mississipi rivier. De schildpad is bijzonder indrukwekkend, maar bijzonder moeilijk om mee te kweken. “Al vier jaar had ik eieren van de schildpad, maar pas dit jaar is er voor het eerst eentje uitgebroed", zegt Peter fier.

Al 40 jaar lang werkt Peter met schildpadden en is het niet alleen zijn hobby, maar ook zijn passie. Peter is ook al jaren lid van de Vlaamse terrariumvereniging en doet zijn hobby met veel liefde voor zijn dieren. Waterschildpadden zijn de ultieme liefde voor de hobbykweker uit Hamme. “Sinds 1993 beschik ik over een alligatorschildpad die ik gekregen heb van iemand die er geen zorg meer voor wilde dragen", aldus Peter. “Het dier is intussen 25 jaar oud en weegt zo'n 60 kilogram", klinkt het. In totaal beschikt Peter over vier alligatorschildpadden. De schildpad afkomstig vanuit Amerika en de grootste in de regio. Hij bevindt zich vooral in de Mississipirivier. Het dier is daar zelf een beschermde diersoort omdat er vroeger heel veel op gejaagd werd.

