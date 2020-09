Hilde brengt vierde jeugdroman uit waarin toevallig wereldwijde virale infectiegolf aan bot komt: “Even koude rilling langs mijn rug toen ik proefdruk opnieuw las” Koen Baten

30 september 2020

15u50 0 Hamme Hams schrijfster Hilde Van Cauteren heeft in deze moeilijke coronatijden haar vierde jeugdroman uitgebracht. ‘Het Sleutelbeengebaar’ is ontstaan in 2018 nadat de vrouw een artikel had gelezen in de krant. Dat ging over dat Japan liever werkte met robots dan met migranten. In het verhaal is er net een virale infectie gepasseerd, wat akelig overeenkomt met de realiteit. “Het boek was al lang klaar voor corona, maar in deze tijden zorgt het toch voor een echt actueel thema", klinkt het.

Een jongen zonder papieren, een meisje in een rolstoel en een robot, dat zijn de drie personages die de hoofdrol spelen in het nieuwe boek van Hilde Van Cauteren. ‘Het Sleutelbeengebaar’ is al de vierde roman die ze schrijft en haalt enkele zeer actuele thema’s aan. “In 2018 las ik een krantenartikel ‘liever een robot dan een migrant’ van journalist Filip Huysegems”, vertelt Hilde. “De titel en het verhaal bleven hangen en ik besloot er een verzonnen verhaal over te schrijven dat zich in de nabije toekomst afspeelt.”

Botan Ran, het hoofdpersonage, heeft geen geldige verblijfsvergunning en wordt op een transport gezet naar het midden van de woestijn. De jongeman kan echter ontsnappen en keert terug als robot naar de stad waar hij vandaan kwam. “Dit is zijn enige kans op overleven en hij zorgt voor een gehandicapt meisje”, klinkt het.

Wereldwijde virale infectie

Verder in het boek komt er ook een journalist aan bot die een vraag stelt over waarom mensen liever verzorgd worden door een robot. Het antwoord is dat dit blijkt uit een enquête die gehouden werd na een wereldwijde virale infectie. “Toen ik het verhaal recent opnieuw las, kreeg ik er toch even een rilling van, omdat dit is wat we nu meemaken”, zegt Hilde. “Dat deel van het verhaal blijkt nu uiteindelijk toch geen fictie meer te zijn.”

De betekenis van de titel van het boek wil ze liever niet zeggen. “Het boek kan is geschikt voor lezers van 15 tot 100 jaar”, zegt ze. Het Sleutelbeengebaar is uitgegeven door Standaard Uitgeverij en ligt vanaf eind oktober in de boekhandel.