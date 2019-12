Herstellingswerken aan Strijderslaan Koen Baten

16u22 2 Hamme Vandaag werd er op de Strijderslaan in Hamme gestart met herstellingswerken aan het wegdek. Zowel aan de rijbaan als op het fietspad zullen er herstellingen uitgevoerd worden. Dit gebeurd in opdracht van het gemeentebestuur.

De werken zouden een week duren tot 19 december. De Strijderslaan is al langer een doorn in het oog in de gemeente en heeft dringend enkele tijdelijke herstellingen nodig. Er zullen onder meer enkele putten en scheuren herstelt worden. Het autoverkeer dient hierdoor plaatselijk rond te rijden. Fietsers en voetgangers hebben wel steeds doorgang.

Het gaat om tijdelijke oplapwerken in de straat. Het gemeentebestuur maakt de komende zes jaar werk van de heraanleg van de Strijderslaan, maar een concrete datum is er nog niet voor dit project. Als het te slecht weer is om te werken zullen deze worden uitgesteld.