Heemkring Osschaert heeft nieuw onderkomen in voormalige meesterswoning aan hospitaalsite Koen Baten

03 oktober 2020

15u48 7 Hamme De heemkundige kring Osschaert uit Hamme heeft een nieuw onderkomen gevonden in de Hospitaalstraat. De site in de Slangstraat was veel te klein geworden en niet meer optimaal voor gebruik. Het gemeentebestuur heeft daarom de leegstaande meesterswoning aan de hospitaalsite te huur gesteld aan de heemkring voor onbepaalde duur. “Wij zijn enorm blij dat we op deze unieke locatie aan de slag kunnen gaan”, vertelt voorzitter André Van Bossche.

De heemkring uit Hamme had al eerder de vraag gesteld aan de gemeente of er geen betere locatie voorhanden was om zich in te huisvesten. Het bestuur had hier zeker oren naar en ging lange tijd op zoek naar een goede locatie. Die vonden ze uiteindelijk in het leegstaande gebouw van het OCMW. “Dit pand stond leeg na een verhuis”, zegt schepen van Erfgoed Jan De Graef (N-VA). “Deze woning is ook erfgoed en het leek ons daarom de ideale locatie voor de heemkundige kring om zich hier te vestigen. De ruimte ten opzichte van de vorige locatie is veel groter en het pand heeft heel wat meer mogelijkheden, wat een pluspunt is voor iedereen”, klinkt het. “De verhuis is net achter de rug en ze zijn nu volop bezig met de opbouw. Het wordt hier een geweldige locatie”, besluit De Graef. “Het stond ook in het bestuursakkoord om de verenigingen te helpen. De heemkring zat in een privéwoning, maar dit is helemaal hun eigen stek nu.”

Voor de Heemkundige kring komt deze verhuis zeker op tijd. “Dit is als een godsgeschenk dat uit de hemel komt vallen voor ons. We hadden dit totaal niet verwacht, maar zijn er heel blij mee", zegt voorzitter André Van Bossche. Het gebouw geeft heel wat meer mogelijkheden voor de heemkring, die ze ook ten volle zullen benutten. “We hebben hier in totaal acht zalen waar we alles mooi zullen bundelen volgens een thema, dat ook op de deur zal staan”, klinkt het. “Op deze manier kunnen we snel iets terugvinden.”

De nieuwe ruimte laat ook toe dat er meer tentoonstellingen kunnen georganiseerd worden en voor het publiek. Heemkring Osschaert wil ook één keer per week het gebouw enkele uren openstellen voor de Hammenaren. “Zij mogen ook stukken bij ons binnen brengen, die we dan kunnen toevoegen aan de collectie als ze waardevol zijn voor de geschiedenis van onze gemeente”, klinkt het.

De heemkring is nu volop bezig met alles te plaatsen en te verdelen. Binnen enkele maanden zou de verhuis en de inrichting volledig achter de rug moeten zijn.