Hartrijders organiseren voor 28ste keer herfstrit ten voordele van het goede doel Koen Baten

17 oktober 2019

11u54 0 Hamme De VZW Hartrijders uit Hamme organiseren op 27 oktober 2019 opnieuw hun jaarlijkse herfstrit voor het goede doel. Al jaar en dag zamelt de motorvereniging geld in voor de Vlaamse Vereniging voor Autisme en doen zij een stevige duit in het zakje. Elk jaar vertrekken duizenden motorrijders van op het Dorpsplein in Moerzeke voor een rit van 185 kilometer.

Al 28 edities zijn er ondertussen gehouden van de herfstrit. Elk jaar opnieuw kan de vzw rekenen op heel wat deelnemers. “Maar liefst 80 leden en 50 vrijwilligers staan klaar om deze rit opnieuw in goede banen te leiden", zegt voorzitter Philippe Snoeck.

De herfstrit is een route die langs landelijke wegen gaat en aangeduid staat met wijzers. Bij deelname krijg je ook een lunchpakket en een sticker aangeboden van de rit. Onderweg zijn er controleposten en heeft men de mogelijkheid om iets te drinken. “Voor wie pech heeft, onderweg, is er tevens de gratis bijstand van Touring. Daarbovenop neemt men met het inschrijvingsformulier deel aan een tombola, waarbij talrijke waardevolle prijzen te winnen zijn", klinkt het.

De herfstrit is een van de grootste bekende evenementen voor motards in heel België. Vorig jaar kwamen er 2.750 motorrijders afgezakt naar Moerzeke. De organisatie hoopt uiteraard op hetzelfde aantal of meer. De motorrijders komen aan in Hamme waarna er ook nog een prijsuitreiking plaats vind in sporthal Meulebroek en het opgehaalde bedrag bekend gemaakt wordt.

Deelnemen kost 10 euro per rijder en 5 euro per passagier. Inschrijven doe je ter plaatse op het Dorpsplein.