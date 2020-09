Handelaars in Hamme krijgen gratis rode loper voor winkel in centrum Koen Baten

12 september 2020

14u15 2 Hamme Het gemeentebestuur neemt samen met Ondernemend Hamme VZW heel wat initiatieven om het lokaal shoppen sterk te promoten in de gemeente. Er werden al verschillende acties op poten gezet, en nu worden er ook rode lopers voorzien voor de handelszaken. “Dit verwelkomt de klanten op een klassevolle en feestelijke manier", zegt schepen van economie Tom Vermeire (sp.a).

De gemeente en de vzw hebben samen al heel wat acties opgestart. Zo zijn er de Black Friday Sales en de banners van ‘winkelhier’ die overal ophangen, maar ook de bevlagging aan de Kerkstraat. Tijdens de coronacrisis dit jaar heeft de gemeente samen met Ondernemend Hamme ook al reeds 10.000 euro geïnvesteerd in cadeaubonnen voor de Hammenaar. “Dit zorgde voor een injectie van 50.000 euro in de economie", klinkt het.

“Deze nieuwe actie die we aanbieden zijn gratis rode lopers voor de inkom", aldus de schepen. “De rode lopers worden aangeboden aan ongeveer 70 handelaars in het kernwinkelgebied. We investeren hier met de gemeente nog eens 5.500 euro in", klinkt het. De rode lopers hebben een duurzame kwaliteit en heeft ook het logo van de gemeente. De uitvoeringsdiensten zullen instaan voor de verspreiding. “We zullen deze axtie ook evalueren en uitbreiden als het een succes is", besluit Vermeire.