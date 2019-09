Hamse Zaalvoetbal Liga in discussie met gemeente over gebruik van sporthal Meulenbroek: Gemeente laat weten dat zaal er voor iedereen is Liga weigert om enkele uren te verschuiven en zaal af te staan aan ARB-Hamme, mogelijks wegens onderling conflict. Koen Baten

01 september 2019

10u31 0 Hamme Jong VLD Waasland trekt aan de alarmbel na de beslissing van het gemeentebestuur in Hamme om de Hamse Zaalvoetbal Liga geen voorrang meer te geven in die nieuwe sporthal in Meulenbroek. De club telt 1.600 leden en zou vanuit het vorige gemeentebestuur voorrang krijgen in de planning van de sporthal. “De gemeente heeft echter beslist om de liga in de kou te laten staan en kan geen compromis vinden", klinkt het bij Jong Open VLD. De schepen van sport en de voorzitter van de HIM verdedigen zich. “De Liga dacht dat de nieuwe zaal uitsluitend voor hun gebouwd werd, maar al onze sporters krijgen een plaats hier", aldus Luk De Mey en Jan De Graef.

Naast de Hamse Zaalvoetbal Liga telt Hamme ook een andere zaalvoetbalclub, ARB-Hamme. Deze club speelt sinds begin dit jaar in de tweede nationale reeks van de Futsalcompetitie, waardoor er iets meer trainingen en beloftenwedstrijden zijn. Hierdoor was een aanpassing in de planning nodig en een overeenkomst tussen alle sporters. De Gemeente Hamme had al samen gezeten met verschillende clubs om wat te schuiven in de planning en de zalen, en de meeste clubs gingen hier mee akkoord.

Enkel De Hamse Zaalvoetbal Liga niet. Jong Open VLD kaart deze situatie nu aan en zegt dat de gemeente hun afspraken niet na komt. “Wij zouden voorrang krijgen, maar nu is hier niets meer over terug te vinden", zeggen Gert Poppe, Melissa Van der Stock en Evelien D'hooghe. “Ze kunnen ook geen compromis vinden tussen de sportclubs. We zouden het bijzonder jammer vinden mocht het gemeentebestuur dit ten koste van zoveel kleinere ploegen laat komen", klinkt het. “Het is hun taak zoveel mogelijk mensen te faciliteren in de sporthal. Zeker in deze zaak wanneer er al 37 jaar lang mensen van over heel Vlaanderen naar hier komen.”

De situatie ligt volgens het huidige gemeentebestuur wel anders. De Vlaamse Liga dacht dat de nieuwe zaal, in tijd gebouwd door de Hamse investeringsmaatschappij onder leiding van Frans Van Gaeveren, aan de sporthal alleen voor hen gebouwd was. “Maar dat is dus absoluut niet het geval. Elke sportclub moet hier toegang krijgen, zowel ARB-Hamme als de Vlaamse Liga", aldus schepen Luk De Mey.

De discussie over de uren en de zaal blijkt ook een onderling conflict te hebben tussen beide ploegen. “We hebben geprobeerd om wat te schuiven met de uren tussen alle clubs die er zitten. De ruimte is er, de zaal ook, maar de Vlaamse Liga weigert te schuiven met de uren en wil de zaal alleen hebben, en dat betreuren wij ten zeerste", klinkt het.

De discussie draait uiteindelijk om 48 uren per jaar die moeten gewisseld worden op de agenda voor de trainingen. Het gemeentebestuur wil de Hamse Zaalvoetbal Liga zeker niet weg. “Zij hebben zaalvoetbal hier in Hamme op de kaart gezet, maar er moet toch een compromis gevonden worden zodat alle clubs hier hun ding kunnen doen en dat de sporters er niet onder gaan leiden. Wij vragen het nodige respect in deze planning, dat is alles", klinkt het.