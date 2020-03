Hamse whiskyclub McShelfie is club van het jaar Koen Baten

09 maart 2020

11u54 0 Hamme Whiskyclub McShelfie is bij de uitreiking van de Belgian Whisky Awards in het ICC in Gent bekroond met de titel van club van het jaar. Meer dan duizend deelnemers brachten hun stem uit en kozen voor de club uit Hamme. “We zijn enorm blij met deze eer”, klinkt het.

Hendrik Laureys, Bram Van Erck en Jan De Wilde hebben de club samen opgericht. Sindsdien organiseren ze regelmatig een tasting op hun ‘schelf’ op de zolder. Vandaar komt ook de naam van hun club. De overwinning haalden ze vrijdagavond binnen in Gent. “Het stond niet op onze bucketlist om deze trofee mee naar huis te nemen, maar dat wil niet zeggen dat we er niet tevreden mee zijn”, klinkt het bij de club. “Al jarenlang organiseren wij tastings op hoog niveau en zorgen we voor een geslaagd whiskyfestival dat intussen al aan zijn vijfde editie toe is.”

Bij de verkiezing lieten ze een whiskyclub uit Bree, een club uit Roeselare en de enige damesclub achter zich. “Deze club uit Evergem was torenhoog favoriet, maar blijkbaar kozen ze toch voor ons."

De club doet daarnaast ook nog veel meer dan de tastings en het festival. “Binnenkort bottelen we zelf ons zevende vat whisky. Dit wordt een exclusieve geturfde cask strength Kilchoman die door de eigenaars van de distilleerderij Kilchoman bij ons zal geleverd worden”, klinkt het. Liefhebbers kunnen een flesje bemachtigen via de club, maar moeten zich wel inschrijven via de website www.mcshelfie.be. Op vrijdag 13 maart organiseert de club opnieuw hun whiskyfestival. Dat is intussen volledig uitverkocht.