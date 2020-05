Hamse sp.a afdeling zet rusthuizen in de bloemen Koen Baten

01 mei 2020

15u06 0 Hamme Sp.a in Hamme heeft de rusthuisbewoners in Moerzeke en Hamme in de bloemetjes gezet naar aanleiding van 1 mei. Het is een jaarlijkse traditie van de partij om de bewoners en hun medewerkers in de bloemetjes te zetten.

De overhandiging van de bloemen gebeurde dit jaar wel anders dan op andere jaren. Normaal gezien gaat de partij rond op elke afdeling en bij elke bewoner, maar door de coronamaatregelen is dit evenwel onmogelijk. Daarom werd er dit jaar een gemeenschappelijke ruiker afgegeven om ze te bedanken voor hun inzet. “We beseffen dat het dit jaar meer dan nodig is om iedereen die zich inzet in de bloemetjes te zetten", klinkt het.