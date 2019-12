Hamse school start met opleiding techniekacademie om de richting te promoten Koen Baten

23 december 2019

09u49 0 Hamme Het PTI aan de Meulenbroekstraat in Hamme start vanaf 22 januari 2020 met een opleiding techniekacademie op hun school. Het is de eerste keer dat deze opleiding aangeboden wordt. Het is gericht op kinderen van tien tot twaalf jaar die zo op een unieke wijze kennismaken met techniek en technologie. De opstart van de richting is een initiatief van hogeschool VIVES en het gemeentebestuur. “We moeten jongeren motiveren om een technische opleiding aan te gaan”, klinkt het.

Op de Vlaamse arbeidsmarkt is er al jaren een tekort aan technische profielen en wetenschappelijke profielen. De regering heeft al initiatieven ondernomen met het STEM-plan, maar rekent ook op de gemeenten. De gemeente Hamme springt nu ook op de kar, om de leerlingen te motiveren deze richting uit te gaan. “Er is een tekort aan technische profielen, ook in deze regio, en op deze manier proberen we dit te promoten", zegt burgemeester Herman Vijt.

Met de opstart van deze opleiding wil het leerlingen in Hamme motiveren. De techniekacademie bestaat uit 12 workshops die plaatsvinden tussen 22 januari en 6 mei. “Tijdens deze sessies leer je op een creatieve manier te werken met chemie, houtsector, metaal en kunststof, maar ook met elektriciteit en bouwen", zegt Rik Hostyn van Vives.

Bij de opleiding zijn er professionele leerkrachten voorzien die alles in goede banen zullen leiden. Er zal tijdens de opleiding ook tijd gemaakt worden voor een plaatsbezoek. De techniekacademie die opgestart wordt in 2020 heeft wel slechts een beperkt aantal plaatsen. “In totaal kunnen 20 personen zich inschrijven voor deze opleiding", klinkt het. Om in te schrijven betaal je 50 euro, per tweede kind in het gezin betaal je slechts 45 euro. Het materiaal en alles wat je nodig hebt voor deze workshops is inbegrepen in de prijs. “Wij zijn er van overtuigd dat de kinderen die interesse hebben hier heel wat van kunnen opsteken en dat we hen ook kunnen leiden naar een traject in techniek voor de toekomst", zegt Herman Vijt.

De opleiding wordt ook gesteund door Vlaanderen en verschillende andere partners. De gemeente en de school hopen dat ze de leerlingen warm kunnen maken. “We merken dat er veel interesse is en hopen deze verder te laten aanwakkeren", klinkt het. Wie zich wil inschrijven kan dit nog doen via www.techniekacademie-hamme.be De opleidingen gaan door in de Hospicestraat 16, bij middenschool de Moerbei.