Hamse Flandriencross blijft nog tot 2025 in Hamme Koen Baten

17 augustus 2019

15u10 0 Hamme De Flandriencross, de internationale DVV-rit blijft de komende zes jaar nog in Hamme. De wedstrijd blijft zo zeker tot 2025 duizenden bezoekers lokken naar de site achter de sporthal in Hamme. De gemeente en Golazo zijn tevreden met deze beslissing om het evenement te laten doorgaan. “De Flandriencross zorgt voor heel wat promotie voor onze gemeente”, aldus schepen van sport Luk De Mey.

De Flandriencross is sinds 2013 opvolger van de bekende bollekescross in Hamme-Zogge. Organisator Jurgen Mettepenningen gaf toen de fakkel door aan Golazo. Het terrein waarop de cross plaats vond werd plots niet meer verhuurd waardoor de organisatie op zoek moest naar een nieuw terrein. “Dankzij het engagement van burgemeester Vijt en de schepen van sport Luk De Mey vonden we toen op de Meulenbroeksite een nieuwe locatie voor deze veldrit", zegt Golazo’s managing director Christophe Impens. “We veranderden toen ook de naam naar Flandriencross, een vermelding naar streekgenoot Greg Van Avermaet, die ook peter is van de cross", klinkt het.

De omgeving rond de Mirabrug is een prachtige locatie voor een veldrit met internationele bezoekers. Op het terrein ligt een vijver, een weide en een stuk waar modder gegarandeerd is op het parcours. Coureurs van het kaliber Mathieu Van Der Poel en Wout Van Aert lieten hier al prachtige dingen zien. “We zijn dan ook blij dat we deze sfeervolle organisatie met de gemeente Hamme kunnen verderzetten", besluit Impens.

De samenwerking werd door het hele gemeentebestuur unaniem goedgekeurd, en is een mooi uithangbord voor de gemeente en de vele veldritliefhebbers. Op enkele jaren tijd groeide het evenement uit tot een groot feest met ruim tienduizend bezoekers. “We komen met deze overeenkomst zeker tegemoet aan de duizenden veldritliefhebbers die kunnen genieten van de topsport", zegt burgervader Herman Vijt. “De cross levert ook heel wat dagtoeristen aan, die hier in onze gemeente blijven hangen en de mooiste plekken kunnen ontdekken. Het is een mooie promotie voor onze gemeente", vult Luk De Mey aan.

Ook de jeugd kan er heel wat leren op het terrein. Een dag voor de elite aan de slag gaat is er ook een initiatie samen met olympisch kampioen Greg Van Avermaet. “Deze initiatie is ook een meerwaarde voor onze jonge sportievelingen, waardoor we de verlenging van het contract alleen maar een win-win situatie kunnen noemen", klinkt het.