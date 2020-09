Hamse concertband organiseert na maanden stilte opnieuw concert Koen Baten

25 september 2020

10u25 0 Hamme Maandenlang mochten er geen concerten meer doorgaan door het coronavirus dat het land in de tang hield. Ook voor de Hamse concertband was dit een zware tegenslag, maar zij organiseren nu toch terug een concert in Hamme.

Het concert gaat door op zaterdag 10 oktober in de Hambiance in Hamme. Ook op zondag zal er om 15 uur een optreden zijn. “We hebben hiervoor de toestemming gekregen van de dienst noodplanning van de gemeente", zegt Ginette Barie. “Alles verloopt volledig coronaproof en iedereen die aanwezig is zit in hun eigen bubbel aan tafel", klinkt het.

Door de maatregelen zijn de plaatsen wel beperkt. “Kaarten zijn uitsluitend alleen bij ons te verkrijgen via het secretariaat", klinkt het. Het concert kreeg de naam music for hope in deze moeilijke tijden. Ook zal er een gastoptreden zijn van Ivann.

Wie kaarten wil moet snel zijn en kan terecht bij Nicole Van Cauteren op het nummer 0473 26 30 60. Tickets kosten 16 euro.