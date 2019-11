Hamse auteur heeft nieuw boek uit in China en België Koen Baten

28 november 2019

13u02 0 Hamme Hammenaar Wally De Doncker heeft een nieuw boek uit dat zowel gelanceerd werd in China als in België. Het is al het tweede boek dat in China wordt uitgegeven. Het nieuwe boek draagt de titel ‘Nian’, wat jaar betekent, en gaat over een legende van een monster in China. “Ik goot het verhaal in mijn eigen creatie en liet de illustraties maken door Xiong Liang uit China", aldus Wally.

Al minstens 40 boeken heeft de auteur inmiddels op zijn lijst staan, en daar komen in de toekomst zeker nog enkele projecten bij. Zijn nieuwe boek Nian lanceerde hij twee weken geleden in China, en vorige week ook in België. “Ik heb drie jaar lang aan het boek gewerkt en ben zeer tevreden over het resultaat", klinkt het.

Nian gaat eigenlijk over een monster dat dorpen aanvalt in China en vertelt wordt door een oude man. Het is gebaseerd op een verhaal dat daar alom bekend is. “Om te vermijden dat het monster hen zou aanvallen moesten ze rood aan hun deuren hangen en veel lawaai maken, en dan zou het monster niet komen", klinkt het. Wally De Doncker gaf het monster echter een menselijke kant, en liet de oude man terug gaan naar zijn verleden waar blijkt dat hij het monster al kende. “In het verhaal wordt dan snel duidelijk dat het monster gevoelens heeft en komen de oude man en het monster als vrienden samen", klinkt het.

Na Billie’s Fabriek is Nian het tweede boek dat in China uitkomt. “Daar is het boek intussen al een succes. Het raakt de mensen daar en dat was de bedoeling. Ik hoop dat ook hier in België het boek zal aanslaan", klinkt het. Voor de schrijver is er intussen nog goed nieuws over een ander boek van hem. “Ik mis me uit 2001 heeft in Mexico een filmprijs gekregen”, aldus Wally. “Het boek werd verfilmd en is nu ook uitgegeven met foto’s daar in en een QR-code die er voor zorgt dat je de film ook kan zien. Het is een hele eer voor mij dat ik deze prijs heb mogen ontvangen", besluit Wally.