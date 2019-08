Hams koppel krijgt tijdens fietstocht ‘Oude Gloriën’ ceremonie voor hun vijftigste huwelijksverjaardag Koen Baten

11 augustus 2019

17u38 0 Hamme Julien De Clippeleir (70) en Lea Van Haver (70) uit Hamme zullen hun fietstocht van dit weekend niet snel vergeten. Het koppel zit samen in een vereniging die regelmatig fietstochten doen met oldtimer fietsen van voor de jaren 1950. Omdat het koppel, samen met een ander koppel uit Meldert, dit jaar 50 jaar getrouwd zijn, kregen ze aan de kapel van de Heilige Rita een kleine en ludieke ceremonie om deze verjaardag te vieren. Ook de rit stond in het teken van het jubileum. Verschillende deelnemers droegen oude trouwjurken. “Dit is een enorm leuke verrassing voor ons", aldus Julien en Lea.

De ‘Oude Gloriën’ organiseren regelmatig fietstochten, maar deze fietstocht planden ze iets extra speciaal, om Lea en Julien uit Hamme, en Ben en Greta uit Meldert in de bloemetjes te zetten voor hun vijftigste huwelijksverjaardag. De fietstocht vertrok daarom in Hamme, en eindigde in Kastel en ging over 20 kilometer lang, met verschillende tussenstops. Een van de stops was aan een kapelletje in Kastel, waar een ludieke en grappige huwelijksceremonie werd gehouden voor de jubilarissen.

Julien en Lea leerden elkaar kennen tijdens een bal op kerstdag in de Roxy. Allebei waren ze toen zeventien jaar oud en was het zo goed als liefde op het eerste gezicht. “In die tijd organiseerden ze vaak van dit soort bals met muziek. Er waren toen heel veel vrouwen, maar toen ik Lea zag was ik onmiddellijk verkocht", zegt Julien. “Nadien hebben we nog enkele jaren verkering gehad met elkaar, en drie jaar later zijn we getrouwd en gaan samenwonen", aldus het koppel. Ze kregen samen drie kinderen.

Door de jaren heen kregen ze ook samen de interesse voor oude fietsen en fietstochten. “Sindsdien doen we wekelijks samen een fietstocht op een oude fiets. Het is voor ons heel ontspannend en leuk dat we samen dezelfde interesse hebben", klinkt het. Het koppel was dan ook aangenaam verrast toen ze te horen kregen dat voor hen en het ander koppel de rit werd ingericht. “We waren verrast door de trouwkleden en door deze leuke ceremonie", lacht het koppel. “Het is leuk om dit met goede vrienden te doen, en we zullen dit niet snel vergeten", klinkt het.

Na 50 jaar huwelijk is de liefde nog altijd even groot. “Onze liefde blijft heel sterk samen en we hopen dat we nog heel lang met elkaar kunnen genieten. Wij willen alleszins iedereen bedanken voor deel te nemen aan deze tocht", klinkt het. Aan de fietstocht van 20 kilometer namen ongeveer 65 fietsers deel, die speciaal uitgedost waren. “Het was extra speciaal vandaag in al deze trouwkleren en we hebben hen duidelijk een onvergetelijke namiddag bezorgd", klinkt het.