Hammenaars zetten massaal kaarsjes buiten en applaudisseren voor hulpverleners Koen Baten

19 maart 2020

20u19 0 Hamme In Hamme hebben vanavond massaal veel bewoners kaarsjes voor de deur gezet en een geapplaudisseerd voor de hulpverleners die in deze dagen gewoon blijven verder werken. We ontvingen massaal veel foto’s van kaarsjes en boodschappen die voor de deur werden gezet. Ook reacties van verpleegsters die enorm dankbaar zijn voor de steun.

Rond 20.00 uur vanavond was er voor de tweede dag op rij een applausmoment voor alle hulpverlenevers in Vlaanderen. Nog meer dan gisteren kwam iedereen even op straat staan om hen te bedanken voor alles wat ze deze dagen doen. Het applaus klonk luid en de kaarsjes waren volop aanwezig!