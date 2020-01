Hammenaar te zien in ‘Iedereen Beroemd’ met zijn verzameling over koningshuis Koen Baten

28 januari 2020

20u16 0 Hamme Hammenaar Willy Van Den Brande was deze avond te zien in ‘Iedereen Beroemd’ op Een. De man verzamelt al jaren spullen van het koningshuis en mocht deze tonen aan de makers van het programma. “Ik ben schatrijk met deze verzameling en ik ben er trots op", zegt Willy.

De verzameling van Willy is al langer bekend. Beneden in zijn woonkamer hangt het pronkstuk, een schilderij van kroonprinses Elisabeth. “Stiekem hoop ik haar nog op de troon te zien zitten, maar ik ben 81 jaar, dus die kans is misschien klein”, vertelde Willy.

Ook op zolder mocht het programma filmen. Willy vergeleek zichzelf met Laurent. “Altijd rechtuit, maar ik ben bijzonder trots op wat ik hier verzameld heb. Als mijn vrouw het toe laat wil ik nog veel tentoonstellingen houden met al mijn materiaal", klinkt het.