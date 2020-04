Hammenaar ontwikkelt via app fietstocht door gemeente met als thema carnaval Koen Baten

10 april 2020

11u40 1 Hamme Hammenaar en grafisch vormgever Bart Mels heeft voor een leuke ontspanning gezorgd in tijden van Corona. Hij ontwikkelde een app waarbij reus Polydoor je door hamme gidst en meeneemt in de geschiedenis. Bovendien zorgt hij ook voor leuke puzzels en raadsels onderweg. “Ideaal in deze tijden van corona om buiten te sporten en te ontspannen", zegt Bart.

De grafisch vormgever heeft in het dagelijkse leven zijn eigen webwinkel met ditzijnkaartjes.be. Deze periode zou het normaal erg druk moeten zijn, maar door de coronacrisis worden er geen communiekaartjes gemaakt en zijn ook alle feesten uitgesteld. “De voorbije weken organiseerden vrienden via de digitale weg zoektochten voor ons en omgekeerd", vertelt Bart. “Het was een leuke afwisseling tussen het gewone fietsen en wandelen door dat nergens toe leidde. Dat zette me aan het denken en het leek me wel leuk om zoiets ook zelf te ontwikkelen voor heel veel mensen", klinkt het.

Twee jaar geleden deed Bart ook al iets soortgelijk in Praag waarbij ze berichten moesten sturen om verder te raken in de zoektocht doorheen de stad. “Omdat ik nu wel wat tijd over had probeerde ik het principe van gidsen via de smartphone uit.”

Dit was meteen een succes waardoor Bart verder kon werken. “Ik stippelde dan een fietstocht uit van ongeveer tien kilometer in Hamme onder het thema ‘Carnaval is legendarisch'. “De Hamse reus Polydoor gidst je door de wereld van legendes, reuzen en vikings. Uiteraard speelt het Hamse carnaval van vroeger en nu hier een grote rol en is dit de rode draad", zegt hij enthousiast.

De tocht werkt via een app en is dus volledig volgens de richtlijnen van corona waarbij er geen fysiek contact is. “Alles gebeurd via de app dus moet je niets aanraken en amper blijven stilstaan. De tocht is alleen op Hams grondgebied en enkel toegankelijk voor mensen uit Hamme, maar wordt mogelijks uitgebreid in de toekomst voor iedereen", klinkt het.

De bedoeling van de fietszoektocht is vooral als ontspanning bedoeld. “Verveling zal hier en daar ook al wel eens toeslaan. Ik hoop de Hammenaars hiermee een leuke afwisseling te bezorgen. Bovendien leer je van Polydoor nog wat toffe weetjes over je gemeente. Als het aanslaat, volgen er misschien nog andere tochten. Ik denk al aan een detectivespel. En na de crisis kunnen we het openstellen voor bezoekers van onze mooie gemeente”, klinkt het.

Heb je zin gekregen in een fietstocht met Polydoor als gids? Je vindt alle info op de website www.polydoor.eu. Het is voor alle leeftijden en helemaal gratis.