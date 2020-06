Hammenaar krijgt vier jaar cel en moet onmiddellijk naar de gevangenis na 57ste veroordeling Koen Baten

12 juni 2020

13u26 10 Hamme Danny D.V. uit Hamme is door de politierechtbank in Dendermonde veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar nadat hij opnieuw achter het stuur was gekropen tijdens een rijverbod. De man heeft al een strafblad van veertien pagina’s dik en telt met deze veroordeling bij 57 veroordelingen zowel op politioneel als op correctioneel vlak.

Zijn laatste feiten dateren van vorig jaar toen hij opnieuw betrapt werd achter het stuur terwijl hij al een jarenlang rijverbod had. Hij zat samen met zijn vrouw in de wagen toen ze onderweg waren. Vlak voor de vrouw wilde parkeren zei D.V. dat hij het stuur zou overnemen en de wagen zou parkeren. “Net op dat ogenblik rijdt de politie langs die meneer onmiddellijk herkennen”, aldus zijn advocaat. “Hij beseft dat het enorm stom was dat hij achter het stuur is gekropen, maar hij wilde enkel de wagen parkeren.”

De man zelf was niet aanwezig in de rechtbank. Bij monde van zijn advocaat vroeg hij wel om een werkstraf te mogen uitvoeren, maar hier ging de politierechter Peter D’Hondt niet op in. Hij gaf de man een fikse gevangenisstraf en daar bovenop ook nog een boete van 8.000 euro en een levenslang rijverbod. De Renault Laguna waarmee hij toen reed, werd verbeurd verklaard.

Het Openbaar Ministerie vroeg ook de onmiddellijke aanhouding van D.V., iets wat de advocaat nog probeerde tegen te houden. D’Hondt was echter van oordeel dat het gevaar op recidive te groot was en gaf het bevel om de man onmiddellijk te arresteren en naar de gevangenis te sturen.