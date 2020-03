Hammenaar koopt uniek boek van vredefeesten vlak na Tweede Wereldoorlog Koen Baten

25 maart 2020

15u01 0 Hamme Willy Van Den Branden, verzamelaar van alles wat met Hamme te maken heeft en ver daarbuiten, heeft een nieuw pronkstuk in zijn collectie. Op een beurs in Antwerpen kon hij een fotoboek op de kop tikken met heel wat foto’s van de vredefeesten in Hamme die plaatsvonden vlak na de Tweede Wereldoorlog. “Het zijn zeer uitonderlijke foto’s, die vermoedelijk genomen waren door zusters”, zegt Willy.

De vredefeesten in Hamme vonden plaats op 16 september 1945, na de Tweede Wereldoorlog. Het was uiteraard een groot feest in de gemeente en dat werd gevierd door alle Hammenaars. Ook Willy zelf was toen aanwezig “Ik was 7 jaar op dat moment, maar ik herinner me het nog zeer goed”, vertelt hij. “De verhalen over de oorlog waren dramatisch natuurlijk, maar die dag was het groot feest en werd er teruggekeken op de vliegende bommen die op Hamme werden afgevuurd”, klinkt het.

Het boek met de foto’s van de vredefeesten telt ongeveer 100 foto’s. “Er waren drie mensen die geïnteresseerd waren om het te kopen, maar uiteindelijk kon ik er toch mee aan de haal gaan, en ben ik bijzonder blij met deze uitbreiding van mijn collectie”, klinkt het. “Het zijn stuk voor stuk unieke foto’s. De vredefeesten gingen ook alleen maar dat jaar uit en het is ook het enige boek dat er van bestaat.”

Willy wil het boek voor geen geld van de wereld weg doen, en zal er regelmatig in bladeren om de foto’s te bekijken. “Het is een zeer belangrijke aanvulling voor mijn collectie over Hamme en het verleden van onze gemeente”, besluit hij.