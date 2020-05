Hamme telt 17 nieuwe coronabesmettingen in de laatste week Koen Baten

25 mei 2020

17u48 0 Hamme In de gemeente Hamme zijn er de laatste week maar liefst 17 nieuwe besmettingen vastgesteld met het coronavirus. Hiermee hoort de gemeente in de top vijf van alle steden en gemeenten waar de afgelopen week het meeste aantal nieuwe gevallen bijkwamen.

Onze krant maakte een algemene analyse van de nieuwe cijfers die bekend werden gemaakt uit de statistieken. Hieruit blijkt dat er dus in 194 gemeenten geen nieuwe besmettingen meer zijn bijgekomen afgelopen week. In Hamme zien we echter het tegenovergestelde effect. Afgelopen week zijn er maar liefst 17 nieuwe besmettingen bijgekomen. Gemiddeld gezien zijn dit 4,3 nieuwe besmettingen per dag. Hamme doet het hiermee niet echt goed in de statistieken van de laatste week.

Waar de besmettingen vandaan komen is nog onduidelijk.